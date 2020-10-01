Москва, , 10:25 — REGNUM По итогам 2020 года валовой внутренний продукт России сократится на 4,3%, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«Ожидается, что ВВП в России сократится на 4,5% в 2020 году в результате кризиса из-за COVID-19 и падения цен на нефть», — говорится в докладе.

В ЕБРР уточнили, что введение в России Национального плана восстановления экономики помогло смягчить некоторые негативные последствия пандемии.

В случае положительной динамики цен на нефть ВВП России в 2021 году вырастет на 3%, говорится в прогнозе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, снижение ВВП страны по итогам 2020 года может оказаться «более умеренным», чем ожидаемые 4,5−5,5%.

Смягчение ограничительных мер, мягкая денежно-кредитная политика и принятые правительством меры по поддержке населения и бизнеса создали условия для расширения экономической активности, уточнили в ЦБ.

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