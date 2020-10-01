Москва, , 10:16 — REGNUM Котировки Brent 30 сентября в моменте обновили двухнедельные минимумы под отметкой $41 за баррель, хотя к концу торгов отыграли около 50% потерь, понесенных днем ранее. Цены расположились вблизи уровня $42, прибавив за день чуть более 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Отскоку барреля от локальных минимумов способствовало некоторое улучшение отношения к риску в сочетании с неплохой отраслевой статистикой. Отмахнувшись от невнятных и хаотичных президентских дебатов, американские площадки вернулись к росту, хотя к концу сессии отошли от максимумов.

Тем временем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно сократились почти на 2 млн баррелей против прогноза роста на 1 млн баррелей.

При этом запасы бензина увеличились, но намного меньше, чем по оценкам API (+683 тыс. баррелей и +1,6 млн баррелей соответственно). Добыча осталась без изменений, но того факта, что показатель не вырос, уже было достаточно, чтобы сформировать неплохую общую картину и повлечь коррекцию Brent.

Несмотря на отскок, краткосрочные перспективы рынка черного золота, как и прогноз на октябрь, остаются туманными и сопровождаются понижательными рисками.

По крайней мере на горизонте пока не предвидится драйверов, способных запустить устойчивый подъем цен в ближайшие дни и недели, хотя кратковременные всплески покупок не исключены.

Ожидания в отношении восстановления спроса по-прежнему выглядят неутешительно, особенно в условиях нарастающей второй волны пандемии. А перспективы увеличения предложения тем временем приобретают более явные очертания, в том числе за счет возобновления добычи в Ливии.

Остается надеяться, что после ужесточения позиции саудитов страны-участницы сделки ОПЕК+ подойдут к выполнению квот более ответственно. Впрочем, это не удержит цены от падения, если распространение коронавирусной инфекции продолжит набирать обороты в октябре.

Большую часть времени Brent может провести в пределах сентябрьского диапазона, который при этом может сместиться в южном направлении», — считает эксперт.

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