Москва, , 10:12 — REGNUM Рубль за последние два дня отыграл ростом значительную часть падения последних семи торговых дней. Пара доллар/рубль вернулась в район 77,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Резкое укрепление рубля было обусловлено, с одной стороны, заявлением Банка России о реализации остатка валюты на сумму 195 млрд руб., оставшейся от продажи доли в Сбербанке.

С другой стороны, исполнением директивы правительства «Алросой» о снижение валютного остатка.

Сегодня, 1 октября, на утро внешний фон складывается нейтрально-позитивный. Нефть растёт, в частности нефть марки Brent прибавляет более половины процента. Доллар США снижается в рамках 0,2%.

На этом фоне в октябре рубль может продолжить рост по отношению к доллару. Первая цель роста 77,50 — 77.

Поддержку рублю сегодня будет оказывать ЦБ РФ, который начнёт реализовывать остатки валютной выручки с 1 октября», — отметил эксперт.

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