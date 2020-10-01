Москва, , 10:11 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка, сообщает 1 октября пресс-служба правительства.

Туризм Дарья Драй © ИА REGNUM

«Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе также могут принять участие туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком позже объявил Ростуризм.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко предложил продлить действие программы, предусматривающей возврат части средств за купленные туры туристам, так как она показала высокую эффективность. По его словам, программу «точно надо продлить», захватив новогодние каникулы.

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