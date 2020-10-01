Омск, , 10:08 — REGNUM В Омске с 22 по 29 сентября произошли «незначительный рост» и сезонное снижение цен на ряд товаров. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в мэрии Омска.

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Мониторинг цен на продукты питания и товары первой необходимости в Омске ведётся в еженедельном режиме. Аналитики не фиксируют резкого роста цен на товары первой необходимости.

В мэрии уточнили, что за последнюю неделю «незначительный рост цен свыше 3%» произошёл на сахар. Также подорожали макароны, вермишель, печенье, картофель, огурцы. Среди непродовольственных товаров выросли в цене спички, сухие салфетки, пелёнки, туалетное мыло.

Сохраняются стабильные цены на рис, гречку, хлеб, говядину, колбасы, молоко, сметану, творог и другие товары.

На прежнем уровне остаются цены на антисептики, маски, влажные салфетки, мыло, стиральный порошок, зубную пасту, шампуни.

За прошедшую неделю снизились цены на морковь, капусту и чай. Подешевели зубные щётки, туалетная бумага, детские шампунь и крем.

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