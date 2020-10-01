Москва, , 10:00 — REGNUM Скорее всего, Центральный банк РФ будет продлевать введенные еще весной послабления для банков, а также малого и среднего бизнеса, так как их пока еще рано отменять. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

«Вся риторика, которая у нас звучала вплоть до нынешней недели, заключалась в том, что никакая вторая волна коронавируса нам не грозит, что у нас все замечательно, что мы коронавирус победили. И проблем у нас не будет. Сейчас мы видим, что проблемы появились, — сказал экономист. — Мы вышли на уровень на заболеваемости, который у нас был в июне и в июле. Тренд заболеваемости растет. Поэтому скорее ЦБ РФ будет эти послабления пролонгировать. Вполне очевидно, что у нас в явной или в неявной форме возникает локдаун. То есть когда мы будем должны сидеть по домам. Но ЦБ достаточно большая организация и для того, чтобы принять какое-то решение нужно время».

Как подчеркнул Солодков, по его мнению, отменять послабления преждевременно.

«Надо поддержать и население, и бизнес. Это очень серьезно», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены послаблений не согласился руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.