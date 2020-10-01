Ростов-на-Дону, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области утвердили надзорные каникулы для бизнеса. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Согласно документу, предприниматели освобождаются от надзорных проверок до 31 декабря 2020 года. Это одна из мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии. Однако под мораторий не попадут проверки в отношении несанкционированной торговли табаком.

ИА REGNUM напоминает, что мораторий на проверки бизнеса впервые были введены на Дону в апреле 2020 года. Затем данная мера поддержки была продлена.

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