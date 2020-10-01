Миасс, Челябинская область, , 09:55 — REGNUM На заводе «Урал» в Миассе стартовало серийное производство нового бескапотного грузовика «Урал-9593». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что прототип нового грузовика был представлен три года назад. Новый грузовой автомобиль «Урал-9593» с колесной формулой 8×8 имеет массу 44 тонны, его грузоподъёмность составляет до 30 тонн. На шасси новинки можно установить специальные тяжелые надстройки различного назначения.

До конца 2020 года предприятие планирует выпустить и реализовать семь грузовиков «Урал-9593». Данные шасси будут созданы под тяжелые крановые установки производства Челябинского механического завода (ЧМЗ). Заказчиком крановых установок выступает ПАО «Сургутнефтегаз».

»Преимуществом автомобиля «Урал-9593» является его колесная формула 8×8: равномерная и оптимальная нагрузка на мосты дает улучшенные показатели проходимости и грузоподъемности, допустимая нагрузка на два передних моста может достигать 18 т, нагрузка на мосты задней тележки — 26 т. Грузоподъемность нового шасси — до 30 т», — говорится в сообщении.

Напомним, по итогам августа 2020 года в России было продано 5844 грузовых автомобиля, что на 10,7% ниже уровня продаж августа прошлого года.

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