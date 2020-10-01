Уфа, , 10:18 — REGNUM Электростанция на солнечных батареях мощностью 25 МВт начинает работу в Стерлибашевском районе Башкирии. Об этом 1 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, правительство Башкирии договорилось о реализации данного инвестиционного проекта с компанией «Солар Системс» в 2019 году во время международного экономического форума, который проходил в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что на строительство этой электростанции было направлено 3,4 млрд рублей. Электроэнергия, вырабатываемая на этой электростанции, будет поступать к жителям Стерлибашевского и близлежащих районов.

Хабиров напомнил, что зимой была открыта СЭС в Бурзянском районе. Поскольку в Башкирии много солнечных дней в году, то строительство таких электростанций является экономически выгодными и удобными как для жителей, так и для бизнеса. Планируется сделать республику ведущим производителем альтернативной энергетики.

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