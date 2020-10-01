Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве до 30 октября продлили срок приёма заявок на получение субсидий для производства. Об этом 1 октября сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Он напомнил, что столичные промышленные предприятия получают субсидии из бюджета Москвы с 2012 года. За это время оказана помощь более 100 компаниям на сумму 2,6 млрд рублей. С начала 2020 года одобрили восемь заявок от предприятий на общую сумму 146 млн рублей.

«Такая мера поддержки оказывает реальную помощь и в этом году особенно востребована промышленниками, в связи с чем сроки подачи заявок 2020-м были продлены на месяц, до 30 октября включительно», — сказал Ефимов.

Максимальный объём субсидии для одного промпредприятия может составить 200 млн рублей.