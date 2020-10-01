Сургут, Югра, , 09:34 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) свернули проект по раздельному сбору мусора из-за нерентабельности. Об этом сообщает «СургутинформТВ».

С 2017 года компания «ПТК», при поддержке мэрии, разместила на мусорных площадках города 50 контейнеров-сеток для сбора пластика. Но бизнес оказался убыточным, так как в ХМАО нет завода по переработке пластика. Ближайшие города, где возможна переработка — Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень. Затраты на перевозку отходов оказались весомыми.

Власти Сургута ведут сейчас переговоры с региональным оператором по утилизации отходов о восстановлении раздельного сбора мусора в городе.

Отметим, что Сургут является самым крупным городом ХМАО с численностью населения 380,6 тыс. человек.