Москва, , 09:33 — REGNUM За период с июля по сентябрь 2020 года реализация автомобилей с пробегом на вторичном авторынке России выросла на 40% по сравнению с апрелем — июнем 2020 года. Об этом 1 октября сообщает RG со ссылкой на данные «Авито Авто».

По сравнению с третьим кварталом прошлого года продажи аналогичного периода 2020 года в России выросли на 18%.

Отмечается, что рост продаж на российском вторичном рынке в третьем квартале связан с тем, что из-за высоких цен на новые компании жители России переориентировались на машины с пробегом.

Также рост продаж продаж подержанных авто связан с отложенным спросом, который сформировался в России за время режима ограничений на фоне эпидемии нового коронавируса.

Напомним, в августе 2020 года в России на 6% упали продажи автомобилей класса люкс с пробегом. Всего за отчетный период в стране было продано 187 подержанных люксовых автомобилей.

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