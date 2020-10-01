Вашингтон, , 09:24 — REGNUM В августе 2020 года из Китая в Северную Корею было экспортировано 142 тонны нефтепродуктов, что является одной десятой от июльского показателя. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета Совета Безопасности ООН (СБ ООН) по санкциям в отношении КНДР.

Напомним, что в июле текущего года Китай поставил в КНДР 1498 тонн нефтепродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки сократились на 93,6%.

Отмечается, что импорт нефтепродуктов из России в августе сократился на 98,8%, до 32 тонн.

В период с января по август 2020 года общий объём нефтепродуктов, импортированных из Китая и РФ, составил 17 294 тонны.

Напомним, по резолюции Совбеза ООН 2397, принятой в 2017 году, годовой объем нефтепродуктов, поставляемых Пхеньяну, не может превышать 500 тыс. баррелей (60−70 тыс. тонн).