Москва, , 08:51 — REGNUM В второй половине сентября 2020 года выросли цены на машины 15 компаний, представленных в России. Об этом 1 октября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, в отчетный период было зафиксировано подорожание всего модельного ряда таких компания, как Subaru (на 0,7 — 1,5%), Opel (на 1,0 — 1,3%) и Genesis (на 0,7 — 3,6%).

Среди машин премиум класса подорожали некоторые модели BMW (на 0,1 — 5,4%), Lexus (на 1,8 — 2,7%), Mercedes-Benz (на 0,9 — 4,0%) и Volvo (на 0,9 — 2,8%).

В массовом сегменте авторынка России выросли цены у кроссовера Mazda СХ-5 и у седана Mazda6. Они стали дороже на 0,8 — 2,1% по сравнению с прежней стоимостью.

Также в России в конце первого осеннего месяца 2020 года подорожали: Cadillac XT5 (на 1,7%), Infiniti Q50 (на 0,8 — 1,1%), Jeep Compass (на 10,3 — 12,5%), Nissan Murano (на 1,6 — 2,0%), хэтчбек Ravon R2 (на 9,3 — 10,0%) и Toyota Alphard (на 3,3 — 6,1%).

Кроме того, выросли цены на три модели Hyundai. Седан Solaris и кроссоверы Tucson и Tucson N Line стали стоить дороже на 0,4 — 2,2% относительно прежней цены.

Напомним, во второй половине сентября стало известно, что кроссовер Hyundai Creta стал стоить дешевле в России на 55 тыс. рублей или на 4,4% относительно прежней стоимости.

Читайте также: Обнародованы сроки старта продаж обновлённого Hyundai Santa Fe в России