Кито, , 08:43 — REGNUM Решение об одобрении Эквадору выдачи кредита в размере $6,5 млрд принял Международный валютный фонд (МВФ). Об этом 1 октября сообщил журналистам эквадорский президент Ленин Морено.

«Я сообщаю, что кредит МВФ сегодня в 10.30 (18.30 мск) был единогласно одобрен», — заявил Морено и отметил, что это, по его мнению, является прекрасной новостью.

Также президент Эквадора уточнил, что данные средства будут использованы для поддержки пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции. Кроме того, известно, что данная программа рассчитана на 27 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что существенные разногласия между фондом и властями Белоруссии по поводу предоставления стране экстренной финансовой помощи, направленной на сглаживание последствий пандемии нового коронавируса и ухудшения экономической ситуации в мире, не удалось преодолеть.