Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM Торгово-развлекательный центр «Мега» в Екатеринбурге будет расширен. Предстоит построить вторую очередь, пишут СМИ.

Презентация проекта прошла 30 сентября. Как пишет «Коммерсантъ», к концу 2022 года площадь увеличат на 30%. Объём инвестиций превысит 4,5 млрд рублей. Предстоит создать новый развлекательный кластер, кинотеатр, мультифункциональный комьюнити-центр, зоны отдыха и детские зоны.

ТРЦ «Мега» был создан в начале нулевых и является одним из посещаемых жителями Екатеринбурга и Свердловской области. В нём расположены гипермаркеты «Ашан», «IKEA», OBI, множество магазинов и ресторанов. Также граждане назначают здесь встречи.

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