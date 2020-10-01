Архангельск, , 08:08 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 ноября 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск Минобороны России к архангельскому АО «Центр cудоремонта «Звёздочка», которое ведёт историю с 1954 года. Сумма претензий превышает 89 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 21 сентября, а 28 сентября его приняла судья Каленюк. Речь идёт «о взыскании неустойки в размере 89 320 892 руб. 91 копеек». Иные подробности дела пока не сообщаются.

По данным с сайта центра, за годы работы им отремонтировано, переоборудовано 127 подлодок, 87 надводных кораблей и судов, а также построено 250 судов, плавсредств и сооружений. АО входит в состав Объединённой судостроительной корпорации.

По открытым данным, с Минобороны у «Звёздочки» как минимум девять контрактов на сумму более 6 млрд рублей. С середины августа 2020 года АО фигурирует в реестре недобросовестных поставщиков после расторжения контракта с министерством на сумму свыше 106 млн рублей. По нему предприятие должно было выполнить работы по сервисному обслуживанию и ремонту кораблей и судов Северного флота по перечню, утвержденному Минобороны на 2011 год и плановый период 2012—2013 годов.

«Основание для расторжения контракта — решение Арбитражного суда г. Москвы № А40−174 611/19 от 27.01.2020 года», — отмечается в реестре.

Дата для исключения из реестра ФАС РФ определена 23 июля 2022 года.