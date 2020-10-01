Токио, , 07:28 — REGNUM Токийская фондовая биржа (ТФБ) из-за технического сбоя не будет работать в течение всего дня. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба биржи.

«Торги всеми акциями приостановлены до конца дня. Сроки восстановления системы пока не определены. Приносим извинения за неудобства, причинённые инвесторам и участникам рынка», — говорится в сообщении. Отмечается, что ТФБ не смогла начать торги из-за неисправности системы, ответственной за распространение рыночной информации.

В связи с остановкой торгов на ТФБ работу остановили и другие фондовые биржи Японии, расположенные в Саппоро, Нагое и Фукуоке. Фондовая биржа Осаки и Токийская товарно-сырьевая биржа продолжают работать.

Напомним, торги на бирже начинаются в 9:00 по местному времени (3:00 мск). Перед самым началом работы площадки было объявлено о возникших трудностях, а также о том, что размещённая на момент публикации сообщения «рыночная информация будет недействительной».

Как сообщало ИА REGNUM, участники торгов на Токийской фондовой бирже 1 октября сообщили, что приостанавливают все транзакции из-за возникших технических проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: Торги на Токийской фондовой бирже приостановили из-за технических проблем