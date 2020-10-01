Улан-Удэ, , 06:15 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать новые меры поддержки бизнеса, чья деятельность была приостановлена из-за пандемии. Заявление прозвучало на встрече с предпринимателями в режиме видеоконференцсвязи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

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Как отмечается, на сегодня под запретом остаётся работа кинотеатров, театров, детских развлекательных заведений, аттракционов, ночных клубов, предприятий общепита в торговых центрах и так далее.

«В регионе насчитывается 234 таких организации, где трудоустроено около 1,5 тыс сотрудников. Все они относятся к числу пострадавших отраслей и воспользовались как федеральными, так и региональными мерами поддержки», — отметили в правительстве.

В числе дополнительных мер названа шестимесячная отсрочка по платежам в Фонд поддержки малого предпринимательства, субсидирование коммунальных платежей и процентных ставок по коммерческим кредитам, а также части фонда заработной платы. Сами предприниматели считают, что больше всего им помогло бы снятие ограничений. Однако на это власти республики не могут пойти из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения за всё время эпидемии достигло 7019, из них в Улан-Удэ зарегистрированы 4197. Проходят лечение в стационарах республики 590 больных.

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