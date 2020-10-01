Москва, , 05:14 — REGNUM Центральный банк России с 1 октября начнёт продажи иностранной валюты, полученной от сделки со Сбербанком. До конца года регулятор планирует продать на рынке валюту на 185 млрд рублей, передаёт РБК.

Отмечается, что дополнительные продажи начнутся на фоне высокой волатильности на валютном рынке. Ежедневно Центробанк намерен предлагать валюты на 2,9 млрд рублей к тем 2,4−2,5 млрд рублей, которые сегодня продаются для Минфина РФ по бюджетному правилу.

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Напомним, весной 2020 года, когда цена на нефть опустилась ниже $25 за баррель Центробанк начал продавать валюту, вырученную от продажи правительству контрольного пакета акций Сбербанка. Затем операции были приостановлены, а позднее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что регулятор планирует вернуться к продажам валюты в конце четвертого квартала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за прошлую неделю курс доллара на Московской бирже вырос почти на 3 рубля, а евро — более чем на 1 рубль. Утром во вторник, 29 сентября, нацвалюта резко дешевела по отношению к доллару и евро: за доллар давали почти 80 рублей, за евро — более 93 рубля.

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