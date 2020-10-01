Москва, , 04:42 — REGNUM Предложение отменить накопительную часть пенсии в России является преждевременным, для этого должна быть создана система добровольных пенсионных накоплений, заявил 30 сентября журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Таким образом он прокомментировал письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить накопительную часть пенсии.

«Наверное, этот вопрос можно будет рассматривать после того, как будет введена добровольная система накоплений», — сказал министр.

Он добавил, что для граждан необходимо создать такие возможности, которые позволят накопить себе на пенсию будут способствовать минимальному сокращению их доходов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ФНПР выразили беспокойство в связи с тем, что «вся история с «накопительной частью» свелась к изъятию денег из пенсионного фонда в банковский сектор и венчурные компании».

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