Тегеран, , 08:13 — REGNUM 30 сентября министр нефти Ирана Биджан Зангане объявил, что добыча газа на нефтегазовом месторождении Южный Парс достигла 700 миллионов кубометров в год, таким образом продемонстрировав трехкратный рост за семь лет. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зангане сделал такое замечание, выступая на открытом заседании парламента, чтобы ответить на вопросы нескольких парламентариев по задержке запуска 14-й фазы Южного Парса. Он также отметил, что семь лет назад объём добычи газа на данном месторождении составлял 280 миллионов кубометров в год.

Иран, входящий в первую четверку стран мира, имеющих значительные разведанные запасы сырой нефти и природного газа, делит обширное морское месторождение с Катаром в Персидском заливе. Газовое месторождение Южный Парс является крупнейшим в мире газовым месторождением площадью 9700 квадратных километров.