Тегеран, , 08:29 — REGNUM План под названием «Шелковый путь» (или «Один пояс, один путь») открыл новую главу в ирано-китайских торговых отношениях, создав наилучшие возможности для осуществления торгово-экономической деятельности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 30 сентября.

По словам китайских чиновников, Иран является одной из самых значимых стран для успешной реализации плана, так как расположен в очень важном регионе, а также является огромным источником ресурсов и электроэнергии, что ставит его в число основных стран региона и мира.

Более того, Китай может создать огромную сеть производства на Ближнем Востоке, чтобы получить доступ к рынку с населением в 400 миллионов человек.

Создание производственных и вспомогательных центров, строительство железных дорог, использование совместных портов и использование иранской территории для транзита грузов входят в число планов Ирана и Китая по проекту торгово-экономического сотрудничества.

Большое значение имеет и таможенное сотрудничество, так как товары из стран региона могут направляться в Европу через Иран. Более 100 стран используют Иран в качестве главного транзитера товаров.