Москва, , 04:09 — REGNUM Показатель выдачи небольших кредитов (до 100 тыс. рублей) в России восстановился почти до уровня марта 2020 года и в целом характеризуется лучшей динамикой восстановления, чем для кредитов от 100 тыс. рублей. Об этом 1 октября сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В августе 2020 года российские банки выдали населению 843,7 тыс. ссуд до 100 тыс. рублей. Это на 4,4% меньше, чем в марте текущего года.

«Лучше всего восстанавливается сегмент небольших кредитов — до 100 тыс. рублей», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он объяснил такое положение дел тем, что в условиях неопределенности заёмщики предпочитают не наращивать долговую нагрузку и обходиться меньшими суммами.

Ранее в НБКИ сообщали, что в России на 1 июля 2020 года задолженность по ипотечным кредитам превысила 8 трлн рублей.

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