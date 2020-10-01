Токио, , 03:56 — REGNUM Участники торгов на Токийской фондовой бирже 1 октября сообщили, что приостанавливают все транзакции из-за возникших технических проблем. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Торги на бирже начинаются в 9:00 по местному времени (3:00 мск), объявление о возникших трудностях вышло перед самым началом работы площадки. В нём также сообщается, что размещённая на момент публикации сообщения «рыночная информация будет недействительной».

В пресс-службе площадки добавили, что о возобновлении работы выйдет отдельное сообщение.

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