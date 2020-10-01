Москва, , 03:19 — REGNUM Арбитраж Москвы 15 октября 2020 года начнёт рассматривать иск Минобороны России к разработчику вооружения — АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» из Тульской области. С ответчика требуют выплаты многомиллионной неустойки по одному из госконтрактов, передаёт ИА REGNUM.

Иск к бюро поступил в суд ещё 21 сентября, а 23 сентября его приняла к производству судья Абызова. Министерство требует взыскания «неустойки по государственному контракту от 25.12.2018 г. №1 820 187 319 061 412 346 593 280 в размере 12 453 655,16 рубля».

Бюро — исполнитель как минимум по сотне госконтрактов на 8,8 млрд рублей и заказчик по 9,6 тыс. контрактам на 335 млрд рублей. Предприятие занимается разработкой и серийным производством разного вида вооружений. В целом в вооружённые силы страны ими было поставлено более 150 образцов оружия и военной техники.

В мае 2020 года министерство четыре раза выставляло судебные претензии бюро, в трёх из которых речь шла об обязании заключить лицензионный договор.