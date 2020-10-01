Кейптаун, 1 октября 2020, 02:17 — REGNUM Международное авиасообщение, которое было закрыто в ЮАР в марте из-за пандемии коронавируса, возобновлено решением властей, передает телеканал eNCA.
Министр туризма страны Нкенсани Кубайи-Нгубане назвала это событие важным шагом к восстановлению государственной экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, по информации минздрава ЮАР, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране увеличилось до 672 572.
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