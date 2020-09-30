Красногорск, , 22:56 — REGNUM Власти Московской области собрали с пассажиров общественного транспорта уже более 23 миллионов штрафов за нарушение масочного режима в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщили 30 сентября в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

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По информации ведомства, всего за период с мая по август были оштрафованы свыше 7,3 тысячи пассажиров. При этом более 4 тысяч нарушителей было выявлено на железнодорожном транспорте и свыше 3 тысяч — в автобусах.

В связи с этим в министерстве напомнили, что в Подмосковье в настоящее время усилен контроль за ношением масок в транспорте и общественных местах. За несоблюдение требований гражданам может грозить штраф в размере 5000 рублей.