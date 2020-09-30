Чебоксары, , 22:25 — REGNUM Минпромторг России в октябре представит в правительство стратегию станкостроительной промышленности страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, посещая ОАО «Текстильмаш» (входит в группу компаний «Техмашхолдинг») в Чебоксарах, куда прибыл 30 сентября.

Отметив, что станкоинструментальная промышленность сегодня не в лучшем состоянии, премьер выразил надежду на развитие серийного производства в этой отрасли.

«Дай бог, чтобы мы это всё реализовали в серийное производство, сформировали отраслевые потребности в таких станках, чтобы внутри страны это потребление поддерживалось», — отметил глава правительства, сообщив, что стратегия станкостроительной промышленности на 15 лет вперёд.

Мишустин также напомнил, что предприятия имеют возможность субсидировать до 70% своих расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и 50% расходов на производство пилотных партий. Он также выразил удивление, что генеральный директорООО «Техмашхолдинг» Владимир Калинин не в курсе, что «можно до 70% субсидировать НИОКР в разработке станков».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что эффективно работала программа по поддержке сельхозмашиностроения, за счёт чего «мы сегодня занимаем примерно 58% рынка российским производством».

«Теперь председатель правительства нас поддержал с программой по станкам. В этом году первые 200 млн будут направлены на эту программу», — сказал министр.

ОАО «Текстильмаш», входящее в группу компаний «Техмашхолдинг», является российским производителем ткацкого оборудования с полувековой историей. Заводом выпущено более 90 тыс. станков, которые успешно работают на текстильных предприятиях в 58 странах мира. Это единственное предприятие на постсоветском пространстве, сохранившее компетенции по проектированию, изготовлению и сервисному обслуживанию в сфере текстильного машиностроения, а также уникальные производственные мощности. Основной продукцией завода являются универсальные ткацкие станки, вырабатывающие ткани из нитей практически всех видов волокон. В последние годы ОАО «Текстильмаш» приступило также к серийному выпуску специальных ткацких станков для технических тканей.

Как ранее сообщалоИА REGNUM,премьер-министр России Михаил Мишустин совершил 30 сентября рабочую поездку в Марий Эл и Чувашию. Это первые два региона, посещаемые премьером, из десятки самых проблемных в стране, для каждого из которых была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020−2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста.