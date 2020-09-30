Минск, , 20:36 — REGNUM Государственный долг Белоруссии по состоянию на 1 сентября составил 57,8 млрд белорусских рублей (более $22 млрд по официальному курсу). С начала года власти республики его нарастили на 29,1% — об этом сообщает министерство финансов Белоруссии.

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Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 сентября оценён в $17,7 млрд (+3,6% с начала года). В январе-августе 2020 года были привлечены внешние государственные займы на $1,9212 млрд, в том числе: $1,3915 млрд — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $429,2 млн — правительства и банков России; $56,2 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $38,1 млн — МБРР; $6,2 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга в январе-августе составило $1,1656 млрд, в том числе: $533,3 млн — правительство и банки РФ; $387,1 млн — банки КНР; $176,6 млн — ЕФСР; $66,6 млн — МБРР; $1,3 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний госдолг Белоруссии на первый день осени составил 10,6 млрд бел.руб. (+20,6%». Минфин пояснил: «В январе-августе 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 294,1 млн. долларов США и 200,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 466,4 млн. долларов и 161,2 млн. рублей».

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