Бишкек, , 20:28 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов, выступая на заседании правительства, поручил руководству Нацэнергохолдинга увеличить объем поставок угля из соседнего Казахстана, пишет «Kaktus.media».

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства отметил, что ежедневно в республику должен прибывать эшелон с 3 000 тонн казахстанского угля, при этом общий объем импорта твердого топлива должен составлять не менее 80 000 тонн в месяц — в случае возникновения перебоев с поставками.

«Если в какой-то день не поступает, уже нужно разбираться. То, что вы говорите — по 60 000 тонн — не подходит. Нужно увеличить», — подчеркнул премьер-министр.

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