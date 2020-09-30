Москва, , 20:24 — REGNUM 29 сентября ПАО «СИБУР-Холдинг» сообщил о серии назначений в руководстве компании, самым неожиданным из которых стал переход управляющего директора по экономике и финансам Александра Петрова на новую должность. Теперь он будет руководить дирекцией пластиков, эластомеров и органического синтеза — одним из ключевых бизнес-подразделений холдинга, входящим в состав единого нефтехимического блока.

Как сообщает пресс-служба предприятия, в должности финансового директора СИБУРа Александр Петров работал с 2016 г. При его непосредственном нефтегазохимический холдинг получил инвестиционные рейтинги от Fitch и S&P, вошел в число лидеров по срокам формирования отчетности и по производительности труда в финансовых подразделениях среди российских компаний. Это лишь частные проявления результата гораздо более глобальной работы, указывает представитель СИБУРа. Петров был автором переосмысления функционала финансового блока и его роли в компании в принципе, говорит он. «Сейчас он гораздо глубже интегрирован в операционные процессы, работа отлажена — это уже дает эффект для бизнеса, исчисляемый в миллиардах рублей», — отметил представитель компании.

Переход Александра Петрова в производственный блок ожидаем и логичен, считают в СИБУРе — «теперь его лидерские качества, опыт и глубокое понимание отрасли должны придать дополнительный импульс развитию основного направления бизнеса». В последние несколько лет СИБУР активно расширяет свои мощности по производству нефтегазохимической продукции: запустил завод в Индии, гигантский комплекс «Запсибнефтехим» в Тобольске. Мощность последнего, например, сразу втрое увеличила возможности компании по производству базовых полимеров. И на этом компания явно не собирается останавливаться, недавно было объявлено о строительстве еще одного завода, в Амурской области, который будет почти в полтора раза мощнее «Запсибнефтехима».

"Изменение функционала менеджера, находящегося на должности финансового директора — это довольно частая практика в нефтегазовой отрасли, — соглашается аналитик Renaissance Capital Александр Бурганский. — Такой выбор может быть связан с более широкими амбициями менеджеров на фоне привлекательных перспектив развития бизнеса и хорошо отлаженных финансовых процессов».

В 2011 году этим путем пошел Вадим Яковлев из «Газпром нефти», сменив позицию финансового директора компании на управление блоком разведки, напоминает Бурганский. Сейчас Яковлев — заместитель председателя правления компании. Еще один похожий кейс среди производственников — ныне глава НЛМК Григорий Федоришин. За несколько лет до своего назначения президентом компании он, в дополнение к позиции финансового директора, возглавил один из бизнес-дивизионов компании.