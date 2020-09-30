Москва, , 20:06 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 30 сентября разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 175 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии №29 016 с датой погашения 23 декабря 2026 года на сумму 155,06 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 184,294 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 97,295% от номинала.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии №26 232 с погашением 6 октября 2027 года на 19,861 млрд рублей при спросе в 44,431 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 100,6495% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,97% годовых.

В общей сложности на двух аукционах Минфин удовлетворил 62 заявки.