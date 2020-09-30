Москва, , 19:38 — REGNUM Накануне рассмотрения Государственной Думой РФ законопроекта об электронной путевке эксперты Общенационального Союза Индустрии Гостеприимтсва (ОСИГ) обратились к заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко с просьбой рассмотреть возможность формирования межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по совершенствованию документа.

Эксперты ОСИГ обеспокоены тем, что изменения, предусмотренные актуальной версией законопроекта об электронной путевке, по сути навязывают туроператорам платную услугу и могут стать причиной ряда негативных последствий для развития туристической отрасли и её представителей. Срок предоставления поправок в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ указан до 15 октября 2020 года.

«Принятие законопроекта может привести к значительному увеличению финансовой нагрузки на туроператоров и повышению стоимости туристского продукта», — заявил вице-президент, исполнительный директор ОСИГ Алексей Волков.

Напомним, что в текущей редакции законопроекта № 831 599−7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», регулирующего введение электронной путевки, предлагается обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату оператором системы с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.

Эксперты обращают внимание на риски, которые предлагает действующая редакция.

«Риск утечки персональных данных туристов, нецелесообразное расходование бюджетных средств, вероятность мошенничества и снижения прозрачности рынка туруслуг, угроза интересам конечного потребителя вместо полноценной цифровизации туротрасли — это лишь часть весьма вероятных последствий принятия законопроекта о турпутёвке в текущем виде. Уверен, для достижения положительных результатов подготовка и реализация законопроекта о введении электронной путёвки должны вестись в рамках совместной работы органов власти и турсообщества, которое в настоящее время не вовлечено в данные процессы», — прокомментировал Алексей Волков.

На недоработки в части действующего содержания законопроекта об электронной путевке ранее указывали и представители Российского Союза Туриндустрии, Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма и Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по туристской индустрии. Коллективное письмо об этом было направлено в Правительство России, однако пока никакой информации об обсуждении возможных корректировок законопроекта с турсообществом не поступало.

По мнению членов ОСИГ, принятие законопроекта в настоящее время преждевременно, и при содействии Правительства РФ необходимо сформировать межведомственную рабочую группу с участием представителей различных министерств и ведомств, депутатского корпуса, бизнес-сообщества отрасли для подготовки предложений о поэтапном введении предлагаемых изменений.

Как сообщили члены ОСИГ в официальном обращении к заместителю Председателя Правительства Дмитрию Чернышенко, консолидация усилий профессионалов туротрасли и органов власти приведёт к выработке оптимальных и эффективных решений по данному вопросу.

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