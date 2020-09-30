Москва, , 19:26 — REGNUM Доля в 20% в капитале «Первого канала» больше не принадлежит ВТБ, сообщили 30 сентября в пресс-службе банка. Соответствующая сделка состоялась 23 сентября 2020 г.

«Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 0/0%», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 20% акций «Первого канала» ВТБ купил в полтора года назад. Продавцом выступала компаний «ОРТ-КБ».

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