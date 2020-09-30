Москва, , 19:19 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 22 по 28 сентября в среднем не изменились, как и неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

За период с начала сентября ведомством зафиксирована дефляция в размере 0,1%, инфляция за период с начала текущего года сохраняется на уровне 2,9%.

Согласно данным Росстата, за неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 3,1%, куриные яйца — на 0,7%, вареная колбаса — на 0,4%, мясные консервы, карамель, пшеничная мука — на 0,3%, мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, сычужные сыры, печенье и гречневая крупа — на 0,2%. Одновременно с этим мясо кур и пшено подешевели на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,7%, в том числе яблоки стали дешевле на 3,0%, морковь — на 2,5%, белокочанная капуста — на 2,1%, репчатый лук — на 1,6%, картофель — на 1,3%. В то же время помидоры подорожали на 2,3%, огурцы — на 0,6%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, детские подгузники стали дороже на 0,4%, туалетное мыло — на 0,3%, стиральный порошок — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.