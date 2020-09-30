Казань, , 18:07 — REGNUM После того как вступят в силу новые рекомендации по оснащению АЗС, в регионах могут закрыться до 50% АЗС, считает член политсовета «Партии Роста» в Татарии Наиль Хуббатуллин.

«В дополнение к новому документу бизнес получает серьезную нагрузку. Оптовая цена топлива постоянно скачет. Плавает и маржинальность: от 1,60 до 2 рублей. Это копейки. При таких вводных уже сейчас понятно, что соблюдать условия ГОСТа получится далеко не у всех», — отметил эксперт.

Напомним, что документ (ГОСТ Р 58 927−2020) обязывает заправки иметь оборудование по контролю за количеством заливаемого топлива. Кроме этого, колонки должны быть оснащены программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа. Владельцы АЗС уже получили письма Росстандарта с требованием соблюдать новый ГОСТ.

По словам Хуббатуллина, в среднем реконструкция каждой заправки под новый ГОСТ обойдется в 1,5−2 млн рублей. Он обратил внимание, что есть АЗС в небольших поселениях, которые обеспечивают топливом деревенское население: «Там нет ни IRBISа, ни «Татнефти», которым просто невыгодно находиться в этих населенных пунктах. На таких АЗС пролив идет 2−3 куба в день и стоит самое простое оборудование. Это будет нерентабельно. В итоге развалится бизнес, а люди будут вынуждены ездить за 50−100 километров, чтобы заправиться».

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