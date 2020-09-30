Ярославль, , 17:49 — REGNUM Скоростной участок трассы «Москва — Архангельск» в Ярославской области продлят до Переславля-Залесского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Работы на трассе М-8 Ud-holmogory.ru

«Главгосэкспертиза России» завершила проверку сметной стоимости реконструкции трассы и выдала положительное заключение. Речь идет о строительстве нового 26-километрового участка в обход деревни Новинцы, сел Новое и Глебовское и деревни Щелканка. Он продлит существующий участок с ограничением скорости 110 км/ч до окружной дороги Переславля-Залесского. На новом участке будет четыре полосы движения и расчетная скорость до 120 км/ч.

«В ходе реализации проекта построят 2 транспортные развязки в разных уровнях, а также 13 искусственных сооружений — мостов и путепроводов. Финансирование планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы Российской Федерации». Застройщик — ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Холмогоры»). Генеральная проектная организация — ООО «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект», — сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Новый участок будет отвечать нормам дорог первой категории, в то время как существующий отрезок соответствует третьей категории. Сроки реализации проекта пока не называются. Очевидно, что на это уйдёт несколько лет.

Скоростной участок позволит сократить время движения автотранспорта от Москвы до Ярославля.

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