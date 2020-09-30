Москва, , 17:46 — REGNUM Рост ВВП сегодня замедляют системный кризис, преобладание сырьевого сектора, зависимость от цен на нефть и высокие косвенные налоги, а не недостаток цифровизации. Об этом заявил председатель регионального отделения «Партии роста» в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

«В России значительная часть труда как фактора производства тратится на исполнение требований регуляторных органов, составление отчетности и прочее», — сказал Ковригин.

По его словам, если высвободить эти усилия и направить их в реальное производство, то это будет способствовать восстановлению ВВП, и наиболее актуальным пунктом в этой связи является дерегуляция в виде регуляторной гильотины: «По развитию цифровых каналов Россия в последнее время достаточно продвинулась — у нас есть электронное правительство, работает портал госуслуг, в том числе и для бизнеса, который сегодня остро нуждается в снижении давления и контроля для восстановления».