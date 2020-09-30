Москва, , 17:39 — REGNUM Если ЦБ РФ отменит ограничения на комиссии банков по эквайрингу, это будет вполне оправданная мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Отмена ограничений на комиссии банков по эквайрингу представляется вполне оправданной, — сказала Белянчикова. — Вряд ли такие комиссии превысят сегодня докарантинный уровень, тем более что сегодня в условиях запрета устанавливать такие комиссии выше одного процента банки изыскивали другие пути зарабатывать на карточном бизнесе. Кредитные организации, так же как и другие участники рынка, освоили с весны в полной мере новые технологии и вполне могут вернуться к обычному режиму предоставления своевременной информации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белянчикова объяснила, какие ключевые послабления Банка России остаются в силе.

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