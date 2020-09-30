Москва, , 17:39 — REGNUM На сегодняшний день система «Честный знак» имеет сложности в работе и имеет ряд проблем. Об этом заявил председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

«Хотелось бы донести мнение бизнеса до руководства Минпромторга и оператора системы цифровой маркировки ЦРПТ, что не следует уверять вышестоящее руководство и общественность, что система «Честный знак» прекрасно работает. Проект, на самом деле, движется трудно, есть и системные и технические проблемы, о которых бизнес громко заявляет, но решение которых быстрыми мерами найти не удается», — сказал Борисов.

По его словам, бизнес плохо воспринимает командные методы» в виде схемы «мы решили — вы исполняете»: «В рыночной экономике это контрпродуктивно. Следовало бы, наоборот, заинтересовать участников системы и входящих в эксперименты дополнительными стимулами: «зеленый коридор» на таможне, некоторое снижение пошлин, возможность постоплаты за контрольные идентификационные знаки и тому подобное».

Борисов отметил, что объективные обстоятельства в виде пандемии и закрытия ряда предприятий на три-четыре месяца позволяют предложить отсрочку ранее установленных сроков внедрения маркировки: «Сегодня важно по максимуму отработать все запущенные товарные группы, чтобы в экспериментах и новых проектах не спотыкаться на известных уже ошибках».

Специалист полагает, что не стоит одновременно запускать маркировку нескольких товарных групп массового спроса, например, молоко и пиво: «Даже с менее масштабными категориями товаров возникают многочисленные технические трудности, а в этих случаях могут возникнуть очевидные заторы товаропроводящих цепочек, особенно при переходах от производителя к дистрибьютору и далее к торговле».

Серьезные опасения бизнеса, подчеркнул Борисов, вызывают меры по введению несоразмерной, в том числе, уголовной ответственности за незначительные по своей сути нарушения порядка работы в системе маркировки, и в этой связи обязательным требованием должен стать переходный период без штрафов и иных наказаний: «Наконец, требует решения, очевидно, через межведомственное согласование, проблема одновременно действующих и нередко дублирующих друг друга систем прослеживания (ЕГАИС, АИС «Меркурий», ГИС МТ «Честный знак»), а с 1 января 2021 года в России запустят национальную систему прослеживаемости товаров (НСП). Необходимо гармонизировать эти системы и выйти на принцип «одного окна» для пользователей».