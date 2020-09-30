Бишкек, , 17:39 — REGNUM В 2019 году на содержание детских садов из бюджета Киргизии выделили 5,8 млрд сомов (5,7 млрд рублей) или около 15% государственных расходов на образование. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

Из этих денег 61% был израсходован на оплату труда работников дошкольных организаций и более 24% — на питание детей.

Отмечается, что в детских садах в этот период работали более 13 тысяч методистов, воспитателей, музыкальных руководителей, дефектологов и учителей-логопедов.

За последние четыре года количество педагогов в детских садах Киргизии увеличилось в полтора раза.

Однако, несмотря на это, в 2019 году в среднем по республике на одного воспитателя приходилось 25 детей, а в городе Оше — 41 ребенок, в Чуйской области — 31 ребенок и в столице страны — 30 детей.

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