Москва, 30 сентября 2020, 17:38 — REGNUM Российским банкам не придется уменьшать свой капитал, если они захотят предложить заемщикам более выгодные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала новость о том, что ЦБ РФ намерен отменить ряд послаблений, которые были введены весной 2020 года из-за пандемии.
Как пояснила Белянчикова, для банков это экономический стимул выполнять рекомендации Банка России и не отбирать заложенное жилье и не взимать штрафов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены послаблений не согласился руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.