Москва, , 17:38 — REGNUM Российским банкам не придется уменьшать свой капитал, если они захотят предложить заемщикам более выгодные условия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Так она прокомментировала новость о том, что ЦБ РФ намерен отменить ряд послаблений, которые были введены весной 2020 года из-за пандемии.

«Ключевые послабления остаются неизменными, — сказала экономист. — Главное среди них — сохранение послабления регулятора по отношению к банкам, не заставляющие кредитные организации проводить реклассификацию кредитов (отнесение их к более высоким категориям риска) при реструктуризации старых долгов. Это означает, что банкам не нужно будет, как и не нужно было в условиях пандемии, уменьшать свой капитал, если они хотят предложить заемщику новые условия, более выгодные, как это делается при реструктуризации».

Как пояснила Белянчикова, для банков это экономический стимул выполнять рекомендации Банка России и не отбирать заложенное жилье и не взимать штрафов.

«Это продолжает оставаться необходимостью, тем более в ожидании второй волны», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены послаблений не согласился руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.