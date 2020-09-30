Москва, , 17:37 — REGNUM В России положительный эффект от понижения ключевой ставки Банка России не может продлиться долго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ готовится отменить ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса, которые вводились весной 2020 года.

«Негативные экономические последствия II квартала 2020 года во многом были сглажены смягчением денежно-кредитной политики, но положительный эффект от снижения ключевой ставки не может длиться долго, — предупредил Ордов. — Поэтому отмена мер поддержки может наложиться на исчерпание эффекта реструктуризации кредитов под меньшие процентные ставки либо их пролонгации. Это может спровоцировать волну банкротств и увольнений с последующим ростом безработицы и усилением падения доходов граждан».

При этом Ордов подчеркнул, что вызывает большой вопрос возможность сокращения мер поддержки МСП при том, что во II квартале 2020 года наблюдалась рекордно низкая доля доходов от предпринимательской деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в РФ не стоит отменять меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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