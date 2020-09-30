Москва, , 17:36 — REGNUM В России крайне низкая эффективность инвестирования накопительной части пенсии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал инициативу ФНПР, предложившей правительству РФ отменить накопительную часть пенсии.

Как пояснил Колганов, в РФ проблемы с накопительной частью пенсии гораздо серьезнее, чем просто увеличение возраста дожития при ее расчете. Дело в том, что в российской экономической системе не найдено способов эффективного использования этой части.

«На самом деле она в качестве накопительной не выступает. И вне государственных пенсионных фондов, и в системе государственного пенсионного фонда инвестирование накопительной части либо малоэффективно, либо вообще неэффективно, — сказал Колганов. — И она не играет той роли, которую ей предписывали. Есть два решения этой проблемы. Первое — это увеличить эффективность использования накопительной части, устранить недостатки. Второе — просто отказаться от накопительной части пенсии и рассчитывать ее гораздо проще: обычную страховую и плюс возможность граждан создавать негосударственные пенсионные накопления. Я думаю, что, конечно, было бы желательно пойти по пути увеличения эффективности использования накопительной части. Но в сложившейся ситуации такое решение представляется малореальным. Я не вижу никаких признаков того, чтобы ситуация изменилась таким образом, чтобы эта накопительная часть пенсии эффективно заработала».

Поэтому, как пояснил Колганов, он поддерживает предложение ФНПР — присоединить существующую накопительную часть к страховой пенсии и на этом пока закрыть проблему.

«В сложившейся ситуации накопительная часть пенсии — это лишь усложняющий довесок», — подытожил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с идеей отмены накопительной части пенсии согласились экономисты Михаил Делягин и Руслан Дзарасов.

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