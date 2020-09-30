Москва, , 17:34 — REGNUM Если в России отменят меры поддержки малого и среднего бизнеса, то это может затянуть посткризисное восстановление страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России отменит послабления, введенные в стране весной 2020 года.

«ЦБ РФ очень печется за своих подопечных — коммерческие банки. Причем был настолько убедителен, что по итогам I полугодия 2020 года банки внесли положительный вклад в российский ВВП, несмотря на самоизоляцию и экономический кризис, — заметил Ордов. — Получается, что кризис не затронул банки, в то время как, по предварительным оценкам, не менее 20% представителей малого и среднего бизнеса прекратили свое существование, а реальные доходы населения во II квартале 2020 года упали на 8% в годовом выражении. В таких условиях отмена мер поддержки МСП может затянуть посткризисное восстановление».

Как подчеркнул Ордов, крупный бизнес неспособен существенно увеличить рабочие места и быстро создать стимулы экономического роста.

«Опять же ожидаемая вторая волна вируса и кризиса вносит существенную неопределенность в действия граждан и предпринимателей. В этой связи целесообразно сохранить все меры поддержки до конца 2020 года и локально дополнять их целевыми программами развития конкретных региональных бизнесов», — уверен экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Вера Баринова ранее заявила, что в настоящее время в России надо не отменять, а продлевать льготы и послабления для малого и среднего бизнеса.

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