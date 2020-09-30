Нижний Новгород, , 17:10 — REGNUM Более 2 млрд рублей инвестиций направлено с начала года на модернизацию производства на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, объем производства пищевых продуктов за последний год вырос на 5,9%, даже несмотря на негативные для экономики последствия пандемии коронавируса.

В свою очередь министр сельского хозяйства Нижегородской области Николай Денисов отметил, что работающими в этой сфере предприятиями на погашение процентов по ранее полученным льготным кредитам потрачено более 60 млн рублей областных субсидий, а еще 70 млн рублей льготных займов они получили из регионального Фонда поддержки агропромышленного комплекса.

«Льготное кредитование позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия. Кредитные средства привлечены хлебозаводами, мясокомбинатами, молокозаводами, консервными заводами на модернизацию своих производств и закупку сырья», — добавил чиновник.

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