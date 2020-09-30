Москва, , 16:43 — REGNUM Российские профсоюзы выразили недовольство граждан РФ заморозкой накопительной части пенсии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал инициативу ФНПР об отмене в России накопительной части пенсии.

«Когда в России проводили пенсионную реформу, то считалось, что пенсионные выплаты будут состоять из двух частей, — призвал не забывать Дзарасов. — Будет страховая часть, которая гарантирует какую-то минимальную пенсию. Но ее размер в денежном выражении не зафиксирован, и она определяется в соответствии с определенными баллами, которые, в свою очередь, зависит от соотношения работающих и пенсионеров. И накопительная часть, на которую направляется 6% от заработной платы работника. Она формируется в виде денег на его собственном счету и будет составлять вместе с доходами от инвестирования этих средств добавку к страховой части. Но с 2014 года эту накопительную часть направляют на выплаты текущих страховых выплат и по страховой части пенсии».

Это, как пояснил Дзарасов, объявили временной мерой, в связи с тем, что в Пенсионном фонде образовался большой дефицит.

«Но в 2019 году было объявлено, что эта заморозка продлевается до 2023 года. А это означает, что никакой накопительной части у жителя России нет, — констатировал экономист. — И поэтому сейчас профсоюзы, видимо, отражая недовольство людей, предложили вообще отменить эту накопительную часть. По существу это одно из последствий режима бюджетной экономии. Это один из механизмов перекладывания бремени кризиса на широкие слои населения. То есть за счет тех средств, которые доставались людям, закрыть дыры в бюджете и обеспечить пресловутую финансовую стабильность чисто финансовыми мерами. Это оборачивается сокращением внутреннего спроса и расходов на социальные цели — образование, здравоохранение».

По мнению Дзарасова, это выглядит цинично на фоне того, что государство мирится с колоссальным оттоком частного капитала из страны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в России можно создать нормальную систему накопительного пенсионного обеспечения, только если отказаться от либеральной политики и перейти к политике экономического роста.

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