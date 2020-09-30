Магнитогорск, Челябинская область, , 16:33 — REGNUM Аэродромный комплекс аэропорта Магнитогорска Челябинской области ожидает реконструкция. Работы могут начать уже в 2021 году, сообщает пресс-служба губернатора.

Взлетная полоса

Как отмечает губернатор Алексей Текслер, проектно-сметная документация находится в высокой степени готовности. Об этом он проинформировал главу Минтранса России Евгения Дитриха. К концу года ожидают заключение государственной экспертизы. И если федеральные средства уже поступят, то работы можно будет начать не в 2022 году, как планировалось, а раньше.

Общий объем инвестиций ожидается на уровне 5,3 млрд рублей. На встрече с Дитрихом уже достигнута договорённость о выделении федеральных средств в 2021 году. Окончить работы планируется в 2023-м.