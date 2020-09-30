Краснодар, , 16:28 — REGNUM Единый центр управления регионом должен быть создан на территории Краснодарского края до конца года, сообщает ИА REGNUM. Поручение по созданию ЦУР президент Владимир Путин дал в начале 2020 года, в марте губернатор Кубани Вениамин Кондратьев анонсировал создание Центра до конца текущего года.

О начале работы по созданию Центра управления регионом в Краснодарском крае официально объявили в июне — сообщалось об объединении данных всех действующих в регионе информационно-аналитических систем и их верификации. Базой для Единого центра управления регионом был выбран Ситуационный центр края. Сообщалось, что он уже укомплектован вычислительным и сетевым оборудованием, программным обеспечением и средствами защиты информации, всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Новой информации о том, на каком этапе находится создание Центра управления регионом в Краснодарском крае, на данный момент нет.

Центры управления регионом создаются по всей стране в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Первый ЦУР заработал ранее в Московской области, также центры открыты в Рязанской, Нижегородской, Калужской областях, в Татарии.